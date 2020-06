"Reżim sanitarny wprowadzony w związku z koronawirusem spowodował zmniejszenie mocy produkcyjnych" - powiedział Cycoń podczas GPW Innovation Day.



Spółka odnotowała spowolnienie zarówno w produkcji, jak i sprzedaży. Od połowy maja sprzedaż zaczęła wracać do standardowych poziomów, a wręcz jest nadrabiana.



"Natomiast nie spodziewamy się, żeby to półtoramiesięczne obniżenie wartości sprzedaży wpłynęło na cały kwartał, półrocze czy cały rok" - dodał prezes.



Wskazał też, że obecnie spółka realizuje 100% zdolności produkcyjnych możliwych w reżimie sanitarnym.



"Jeśli chodzi o perspektywiczne sektory, to bardzo mocno liczymy na automotive, czyli sektor, do którego wcześniej spółka nie sprzedawała" - wskazał także Cycoń.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)