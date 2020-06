"W związku z inwestycją spółka będzie zawierała szereg umów z niezależnymi od spółki podmiotami wyspecjalizowanymi w realizacji takich inwestycji, w tym z podmiotem, który będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi" - czytamy w komunikacie.



Planowana łączna powierzchnia magazynowa jednego centrum dystrybucyjnego wyniesie 45 tys. m2.



"Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 80 mln zł (netto) na jedno centrum dystrybucyjne i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz z kredytów bankowych. Celem nowych centrów dystrybucyjnych będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Spółka oczekuje, że budowy obu centrów dystrybucyjnych zakończą się w 2021 r." - czytamy także.



Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.



(ISBnews)