"Izabela Biadała uczestniczy w rozwoju Grupy Dino Polska od 2002 roku. W latach 2002-2011 zajmowała stanowiska w obszarze administracji, logistyki i księgowości. Od 2011 roku pełni w spółce funkcje kierownicze. W latach 2011-2019 kierowała Działem Zarządzania Bazą Danych, a w jego ramach była odpowiedzialna m.in. za wdrożenie informatycznego systemu sprzedaży w sieci marketów Dino. W listopadzie 2019 roku objęła stanowisko dyrektora administracji, a następnie, w marcu 2020 roku, funkcję dyrektora operacyjno-administracyjnego. W jej ramach nadzoruje działy administracji, IT, logistyki, ochrony i BHP oraz jest odpowiedzialna za obszar rekrutacji pracowników centrali i centrów dystrybucyjnych spółki. Izabela Biadała posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła zarządzanie w zakresie finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.



Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.



(ISBnews)