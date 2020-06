Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Elektrotim prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego i 15,8 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznacza korektę wcześniejszej prognozy w dół o odpowiednio 8,5%, 10,2% i 14,1%, podała spółka.

"Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza 2020 roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametrów prognozy rocznej podanej w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 04.02.2020 roku. Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji wyników, spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań w związku ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowa prognoza zysku netto wynosi 13,5 mln zł (korekta o 11,1% w dół).

Równocześnie zarząd informuje, że:

1. portfel zamówień dla Elektrotim S.A. na dzień 1 czerwca 2020 roku ma wartość ok. 301 mln zł. Portfel zamówień Elektrotim S.A. na dzień 1 czerwca 2019 roku miał wartość ok. 163 mln zł. Portfel zamówień zwiększył się o 84,6% r/r,

2. aktualny portfel zamówień dla grupy kapitałowej Elektrotim na dzień 1 czerwca 2020 roku ma wartość ok. 359 mln zł. Portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotim na dzień 1 czerwca 2019 roku miał wartość 236 mln zł. Portfel zamówień zwiększył się o 52% r/r,

3. wartość produkcji niesprzedanej zmniejszyła się o ok. 17 mln zł.

"Jednocześnie zarząd spółki sygnalizuje następujące zagrożenia:

a) konieczność ustanawiania kaucji na zabezpieczenie wadium, gwarancji dobrego wykonania, gwarancji jakości,

b) możliwość powiększenia wartości produkcji niesprzedanej ze względu na skutki pandemii COVID-19" - czytamy dalej.

Zarząd Elektrotim, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i prezentację prospektywnych informacji finansowych, zlecił biegłemu rewidentowi sprawdzenie wybranych elementów skorygowanych prognozowanych informacji finansowych na rok 2020 oraz sporządzenie raportu w celu zwiększenia wiarygodności danych.

W przedmiotowym raporcie znajduje się m.in. następująca konkluzja: "Sprawdzając dowody uzasadniające założenia przyjęte przez zarząd spółki, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że założenia te nie stanowią racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych za okres zakończony 31 grudnia 2020. Naszym zdaniem prognozowane informacje finansowe, obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe, zostały poprawnie przygotowane na podstawie przyjętych założeń i zaprezentowane zgodnie z polityką rachunkowości spółki, zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Rzeczywiste wyniki finansowe spółki mogą różnić się od prognozowanych informacji finansowych, ponieważ przewidywane zdarzenia często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne".

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)