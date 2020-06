Strata operacyjna wyniosła 4,65 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej.



"Zaprezentowany, skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT), a także skonsolidowany wynik netto za rok obrachunkowy 2019, jest obciążony dokonanym odpisem aktualizującym wartość Mostostalu Chojnice. Dokonany odpis wpłynął na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za okres sprawozdawczy o kwotę 19,1 mln zł brutto oraz 15,4 mln zł netto (po uwzględnieniu podatku odroczonego). Gdyby wyeliminować wpływ tego zdarzenia na wynik, skonsolidowany wynik netto za okres sprawozdawczy wyniósłby około 9,4 mln zł. Dokonany odpis jest zdarzeniem jednorazowym o charakterze niepieniężnym" - napisał prezes Artur Jeziorowski w liście załączonym do raportu.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 203,41 mln zł w 2019 r. wobec 178,61 mln zł rok wcześniej.



Sprzedaż eksportowa stanowiła 48% w sprzedaży ogółem.



"Dominującym rynkiem zbytu był sektor offshore, związany z podmorskim wydobyciem ropy i gazu, który odpowiadał za 69,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowiących 34,2% udziału w sprzedaży. W tym sektorze odnotowano najwyższy wzrost poziomu sprzedaży w porównaniu do okresu porównawczego. Równie ważnym kierunkiem sprzedaży w okresie sprawozdawczym był sektor portowych urządzeń przeładunkowych i dźwigowych, z którego grupa wygenerowała 51,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowiących 25,3-proc. udział w sprzedaży ogółem. W odniesieniu do kluczowych segmentów operacyjnych, wyodrębnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (Zamet Industry, Mostostal Chojnice oraz Zamet Budowa Maszyn), rokroczny wzrost poziomu sprzedaży został odnotowany na wszystkich wyżej wymienionych segmentach" - wskazał także prezes.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 18,87 mln zł wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.



(ISBnews)