"Musimy dostosować zatrudnienie do wielkości produkcji, dlatego oczekiwałbym istotnych spadków zatrudnienia, przede wszystkim w segmencie motoryzacji" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.



Na koniec I kwartału w grupie pracowało ogółem ok. 11 tys. pracowników.



"Będziemy się również przyglądali sytuacji w innych segmentach, gdzie również mogą nastąpić redukcje, ale będziemy to analizowali case by case, zakład po zakładzie" - dodał.



Prezes poinformował również, że do tej pory grupa otrzymała ok. 16 mln zł dopłat do wynagrodzeń w ramach tarczy w Polsce i w Niemczech.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)