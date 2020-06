"Chcemy rozwijać linię do produkcji płynów do dezynfekcji i pewnie już z tym produktem zostaniemy, bo zmienią się nawyki higieniczne" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.



Członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju spółki Mikołaj Budzanowski zwrócił uwagę, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni marca sprzedaż płynów pod marką ERG Clean Skin osiągnęła wartość ok. 10 mln zł, co stanowiło 1/6 przychodów segmentu chemia w całym I kwartale roku.



"Zakładamy, że w II kwartale ta sprzedaż znacząco wzrośnie, podobnie jak marża EBITDA w segmencie chemia, choć pod koniec kwartału widzimy już pewien spadek zainteresowania ze strony odbiorców" - powiedział Budzanowski dziennikarzom.



Zapewnił jednocześnie, że grupa planuje utrzymać tę produkcję na stałe, prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad rozwojem tych produktów oraz rozpoczęła ich eksport.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)