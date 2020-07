Zysk operacyjny wyniósł 25,23 mln zł wobec 21,45 mln zł straty rok wcześniej.



"EBITDA w roku 2019 wyniosła 42,9 mln zł, w porównaniu z (-9) mln zł w roku poprzednim. Z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych związanych ze sprzedażą posiadanych aktywów, znormalizowana EBITDA wyniosła 27,3 mln zł. Grupa zanotowała wzrost marży brutto do poziomu ponad 20%" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,97 mln zł w 2019 r. wobec 177,89 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 25,28 mln zł wobec 18,8 mln zł straty rok wcześniej.



""Raportowane wyniki za 2019 rok są dla nas wstępem do kolejnego progresu, który chcemy zrobić w bieżącym roku. Poprawiliśmy niemal wszystkie wskaźniki finansowe: sukcesywnie spłacamy zobowiązania oraz ograniczamy koszty finansowania, a to wszystko przy stale zwiększających się przychodach.Proces restrukturyzacyjny przebiega bez zakłóceń - jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami finansującymi. Dobre wyniki Grupy oraz wiara banków w przyjętą przez nas strategię pozwoliły na aneksowanie umowy z konsorcjum w skład którego wchodzą mbank, ING, PKO BP, Santander oraz SGS" - powiedział członek zarządu Libet Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie.



Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)