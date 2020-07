"W nawiązaniu do złożonej oferty, zostały rozpoczęte i nadal prowadzone są negocjacje dotyczące nabycia spółki. Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości zostało opóźnione począwszy od dnia 24 lutego 2020 r., na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR" - czytamy w komunikacie.



Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.



(ISBnews)