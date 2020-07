"To największy projekt inwestycyjny w Warszawie, przekraczający budżet Warszawy na wszystkie inwestycje na ten rok. Inwestycja stworzy ok. 500 miejsc pracy. Jest potrzebna warszawiakom i wszystkim, którzy będą korzystali z tego węzła przesiadkowego" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej.



"Prace rozpoczną się pod koniec sierpnia. To kolejny etap przebudowy linii średnicowej w Warszawie, kręgosłupa całej polskiej kolei" - podkreślił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.



"Wreszcie Budimex wraca z 'megainwestycją" na teren Warszawy. W wartości kontraktu same budynki to koszt ok. 800 mln zł. Budowa nie będzie prosta, bo prowadzona pod ruchem, obejmująca ok. 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjną" - dodał prezes Budimeksu Dariusz Blocher.



W ramach inwestycji wszystkie perony (w tym jeden nowy, po stronie ul. Tunelowej) zostaną zadaszone. Całkowicie zmieni się przejście podziemne, które będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas; zostanie też wydłużone do peronu 8 przy linii obwodowej. Budimex wykona też tunel pod przyszłą linię tramwajową, przebiegającą pod stacją.



Nowy układ torowy umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię do Radomia i tym samym stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno-Legionowo i Legionowo-Lotnisko Chopina, poinformowali także uczestnicy konferencji.



Warszawa Zachodnia to największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów (ok. 1000 na dobę).



(ISBnews)