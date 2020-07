"Podpisanie listu intencyjnego z Siemens Energy to kolejny krok w rozwoju działalności naszej firmy na terenie krajów Unii Europejskiej. Partnerstwo z renomowanym dostawcą technologii, jakim jest niewątpliwie Siemens Energy, przy budowach instalacji bloków gazowo-parowych w połączeniu z naszymi wysoko wyspecjalizowanymi spółkami realizacyjnymi i własnym zapleczem produkcyjnym to szansa na pozyskanie nowych, atrakcyjnych kontraktów na kolejne lata. Dobre intencje stron są podstawą udanej współpracy" - powiedział prezes Polimeksu Krzysztof Figat, cytowany w komunikacie.



Firmy będą współpracowały ze sobą już podczas etapu pozyskiwania wybranych kontraktów oraz przy ich realizacji i planowaniu zakupów. List intencyjny dotyczy projektów budowy instalacji bloków gazowo-parowych realizowanych przez firmę Siemens Energy w krajach Unii Europejskiej, podano także.



"Strategią Siemens Energy Polska jest wspieranie działalności eksportowej firm, z którymi współpracujemy w Polsce i poszerzenie tego sprawdzonego partnerstwa na działalność w ramach Unii Europejskiej. Cieszymy się, że nasza wieloletnia współpraca na rynku polskim z Polimex Mostostal, jest rozszerzona na inne kraje Unii Europejskiej, w których Polimex-Mostostal jest już obecny. Jednocześnie może być to otwarcie dla innych, naszych lokalnych partnerów na współpracę na rynkach zagranicznych. Naszym strategicznym celem jest zbudowanie ekosystemu krajowych firm, posiadających różne kompetencje, które będą współpracowały z nami również na rynkach UE" - dodał prezes Siemens Energy w Polsce Grzegorz Należyty.



Spółki z grupy Polimex-Mostostal wspierać będą realizację w zakresie głównych swoich kompetencji, tj. inżynieryjno-budowlanych i produkcyjnych, podano także.



Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.



Siemens Energy to producent i dostawca technologii energetycznych i gazowych zapewniający rozwiązania dla zrównoważonego wytwarzania wodoru oraz w dziedzinie projektów dekarbonizacji. Siemens Energy Sp. z o.o. została utworzona 19 września 2019 r. i w związku z decyzją Siemens AG o globalnym wydzieleniu biznesu, 1 kwietnia 2020r. została wydzielona z dotychczasowych struktur Siemensa i przekształcona w niezależną spółkę. Spółka Siemens Energy jest prawnym sukcesorem i kontynuatorem działalności gospodarczej prowadzonej do dnia wydzielenia przez dział Gas & Power spółki Siemens Sp. z o.o. Obecna struktura pozwala na kompleksowe zaspokojenie wszystkich potrzeb klientów z sektora prywatnego i publicznego, działających na rynku energetycznym w zakresie wytwarzania, transmisji i oil&gas.



(ISBnews)