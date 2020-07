Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Celem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest, aby w perspektywie 10 lat produkcja biometanu w Polsce osiągnęła ok. 4 mld m3, zapowiedział prezes Jerzy Kwieciński. Według wstępnych szacunków, będzie to wymagało ok. 70 mld zł i powstania nawet 1500-2000 biometanowni w całym kraju.

"Potencjał biogazu w Polsce ocenia się na 13-15 mld m3, z czego połowę, czyli 7-8 mld m3, stanowi biometan. Naszym celem jest w ciągu 10 lat zagospodarować połowę tego potencjału, czyli ok. 4 mld m3, mniej więcej tyle samo, ile wydobywamy w Polsce gazu" - powiedział Kwieciński na konferencji prasowej.

Dodał, że dzięki temu w ciągu 10 lat biogaz stanowiłby 10% gazu w systemie przesyłowym, a w ciągu 20-30 lat - nawet 20%.

"Chcemy wykorzystywać model franczyzowy, w ramach którego musiałoby powstać nawet 1500-2000 biometanowni w całym kraju. Planujemy, że pierwsza taka biometanownia zostanie przyłączona do sieci jeszcze w tym roku" - powiedział wiceprezes PGNiG Jarosław Wróbel.

Według niego, koszt budowy dobrej jakości biometanowni z modułem oczyszczania biogazu, produkującej 6-8 mln m3 gazu rocznie, to ok. 30 mln zł.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)