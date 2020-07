"Popularność gier VR oraz platform dedykowanych wirtualnej rzeczywistości stale rośnie. Graczy ceniących sobie rozgrywkę w tej technologii regularnie przybywa na całym świecie. W segmencie VR dostrzegamy bardzo duży potencjał, dlatego cieszymy się, że Iron VR, czyli spółka, której specjalizacją są tego typu gry, jest zainteresowana podjęciem z nami współpracy oraz stworzeniem naszych produkcji w wersji na platformy dedykowane Virtual Reality. Zarówno Iron VR, jak i powiązane z nimi Carbon Studio mają bardzo duże doświadczenie w takich projektach. Jestem przekonany, że finalne wersje wytypowanych wspólnie gier z naszego portfolio będą wyróżniać się bardzo wysoką jakością oraz realizmem" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.



Iron VR to spółka zależna notowanego na NewConnect Carbon Studio, które posiada 60% akcji spółki. Działalnością firmy jest produkcja mniejszych gier VR o niewysokich budżetach. Iron VR zakłada produkcję kilku gier rocznie. Środki na finansowanie rozwoju spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów.



"Produkcje Movie Games cieszą się bardzo dużym uznaniem oraz popularnością wśród graczy. Bardzo doceniamy ich osiągnięcia, w szczególności sukces wydanego niedawno 'Drug Dealer Simulatora'. Movie Games rozwija się w bardzo szybkim tempie, wciąż oferując nowe, ciekawe pomysły na gry. Z wielką radością przygotujemy wersje VR-owe wybranych projektów spółki. Mamy już swoje pierwsze typy, dziś jest zbyt wcześnie, żeby o nich mówić. Liczymy na owocną współpracę, której efekty będą widoczne już niebawem" - powiedziała prezes Iron VR Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.



W portfolio wydawniczym Movie Games na ten rok znajdują się m.in. "Lust From Beyond", "Car Wash Simulator", "Plane Mechanic Simulator", "Alaskan Truck Simulator" oraz "Pogromcy Mitów", realizowany na licencji znanego na całym świecie programu telewizyjnego produkcji stacji Discovery. Na 2021 rok zostały zapowiedziane takie produkcje, jak "American Motorcycle Simulator" oraz "ER Pandemic Simulator". W ocenie Movie Games, spośród powyższych tytułów największy potencjał na międzynarodowy sukces mają symulatory związane z motywem drogi oraz podróży, podano także.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)