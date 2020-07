"W nowej ofercie Euro Stylu zostaną wprowadzone do sprzedaży mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach od 37 do 77 m2. Ceny lokali wyniosą od 255 849 zł do 501 865 zł. We wszystkich czterech budynkach, w części podziemnej, zaprojektowano jednokondygnacyjną halę garażową, w której znajdzie się 106 miejsc parkingowych. Każdy z budynków będzie posiadał 4 kondygnacje nadziemne" - czytamy w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)