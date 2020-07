„Integracja systemów energetycznych Litwy i Polski, poprzez obecnie realizowane projekty infrastruktury energetycznej, stwarza uczestnikom polskiego rynku energii możliwość uczestnictwa w rynkach energii elektrycznej i gazu również w krajach bałtyckich” - napisał Vaicziunas.

„Nie mam wątpliwości, że udział polskiego operatora giełdy i konkretnych spółek w bałtyckich rynkach energii elektrycznej i gazu przyczyniłby się do realizacji kluczowych celów strategicznych - przede wszystkim zmniejszenia zależności od importu energii elektrycznej ze Wschodu, a także zwiększenia konkurencji na rynku gazu i wykorzystania w najbardziej efektywny sposób budowanego obecnie polsko-litewskiego gazociągu GIPL” - oznajmił minister.Vaicziunas i polski minister klimatu Michał Kurtyka spotkali się we wtorek w Warszawie. Podczas spotkania Vaicziunas „zaprosił polskiego ministra do zwrócenia uwagi polskiego operatora TGE na te możliwości współpracy między dwoma krajami” - głosi komunikat.Ministrowie rozmawiali m.in. o kwestiach synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną, realizacji projektów budowy podmorskiego kabla prądu stałego Harmony Link oraz połączenia gazowego GIPL.Vaicziunas wraz z litewską delegacją, na czele której stoi premier Saulius Skvernelis, uczestniczy w środę w obchodach 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

