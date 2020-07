"Zarząd Grupy Kęty [...] postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:



a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2019 roku w wysokości 205 026 782,37 zł w następujący sposób:



- kwotę 205 005 839,37 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,



- kwotę 20 943 zł przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2019, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze,



b) użycie kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 89 833 053,44 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.



Oznacza to wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 294 838 892,81 zł, tj. 30,73 zł na akcję.



"Wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową spółki i jest zgodna z polityką spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy dalej.



Zarząd zaproponował 21 września br. jako dzień dywidendy, a wypłatę w dwóch ratach:



• 6 października 2020 r. - kwota 97 288 199,58 zł, tj. 10,14 zł na akcję,



• 4 listopada 2020 r. - kwota 197 550 693,23 zł, tj. 20,59 zł na akcję.



"Rekomendując zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, zarząd spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie trzeciego i czwartego kwartału obecnego roku, wynikającą z obecnych szacunków wewnętrznych" - podsumowano.



Grupa Kęty odnotowała 294,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 268,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 205,03 mln zł wobec 191,44 mln zł zysku rok wcześniej.



W maju ub.r. akcjonariusze Grupy Kęty przeznaczyli na wypłatę dywidendy 229 090 728 zł, tj. 24 zł na akcję.



Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.



(ISBnews)