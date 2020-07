"Polkon to ciekawa spółka, która działa w dynamicznie rozwijającej się branży budownictwa modułowego. Czynnikami wzrostu są przede wszystkim sprzyjające otoczenie prawne i infrastrukturalne. Zwiększenie popytu w tym segmencie potwierdzają ceny domów w krajach Europy Zachodniej, które w ostatnich latach dynamicznie rosną. Ofertę akcji Polkon postanowiliśmy podzielić na dwie transze, każda po ok. 1 mln zł. Dziś wystartowała I skierowana do tzw. dużych inwestorów. Z kolei 22 lipca rusza II transza - publiczna kampania crowdinvestingowa na naszej platformie CrowdConnect.pl. Warto też dodać, że INC Private Equity ASI, w którym INC posiada 100% akcji, będzie blisko 5-proc. akcjonariuszem spółki" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.



22 lipca (środa) o godz. 10:00 akcje Polkon zostaną publicznie zaoferowane na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Inwestor będzie mógł objąć akcje o wartości maksymalnie 50 tys. zł. O przydziale będzie decydować kolejność złożonych zapisów.



Polkon prowadzi działalność w dynamicznie rozwijającym się segmencie budownictwa modułowego. W swojej ofercie posiada domy jednorodzinne oraz mikro, makroapartamenty oraz kontenery specjalnego przeznaczenia (m.in. biurowe, gastronomiczne i socjalne) tworzone z dedykowanych kontenerów. Charakteryzują się one bardzo dużymi możliwościami konfiguracji i zestawienia pomieszczeń. Polkon współpracuje z firmą IKEA, która wyposaża mikro i makroapartementy. Aktualnie produkty są sprzedawane w Polsce i Niemczech. Dodatkowo trwają rozmowy z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup dźwigu hydraulicznego HDS, sprzętu bezpośrednio produkującego oraz oprogramowania do wizualizacji i tworzenia projektów graficznych.



(ISBnews)