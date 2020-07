"Zgodnie z przedmiotową umową strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach. Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy emitent poinformuje o tym odrębnym raportem" - czytamy w komunikacie.



FXG zajmie się dostosowaniem technicznym rozwiązań oferowanych przez InventionMed do rynku azjatyckiego - m.in. tłumaczeniem oprogramowania. Firmy zamierzają współpracować również z zakresie dystrybucji symulatorów TutorDerm i wirtualnej strzykawki, podano także.



"Wielokrotnie podkreślałem, że rynkiem z największym potencjałem dla InventionMed są właśnie kraje azjatyckie. Konsekwentnie realizujemy strategię związaną z poszerzaniem kontaktów biznesowych w tym regionie świata i liczymy, że podjęte rozmowy już niedługo zaowocują podpisaniem umów dystrybucyjnych" - powiedział prezes InventionMed Tomasz Kierul, cytowany w komunikacie.



FXG Video Science and Technology Co., LTD to międzynarodowa firma zajmująca się produkcją treści VR oraz badaniami i rozwojem technologicznym. FXG to twórca pierwszej na świecie optycznej kamery VR i oprogramowania do odtwarzania treści wysokiej rozdzielczości. Siedziba firmy się w Hangzhou w Chinach, a oddziały w Pekinie i Nowym Jorku. Wśród klientów FXG znajdują się m.in. Huawei oraz Xiaomi.



InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.



(ISBnews)