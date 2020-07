"Dzień 9 października 2020 r. [zaproponowano] jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki" - czytamy w komunikacie.



Firma Oponiarska Dębica odnotowała 112,74 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 89,75 mln zł zysku rok wcześniej.



Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.



(ISBnews)