Celem Taurona Wydobycie było wypracowanie metodologii przekształcania tzw. skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla, w stabilny materiał do ponownego użycia, podano w komunikacie.



Dzięki przeprowadzonym badaniom, realizowanym wspólnie z polskimi i europejskimi instytutami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie, otrzymano pełnowartościowe produkty handlowe w postaci wyrobów ceramicznych, kruszyw, dodatków do cementów i wyrobów betonowych oraz odzyskano ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego cenne metale szlachetne, takie jak miedź, srebro czy złoto.



"Połączenie wydobywczych i elektronicznych strumieni odpadów jest w górnictwie innowacyjnym podejściem do problemu ich zagospodarowania, co dobrze wpisuje się w kierunki działań proekologicznych realizowanych przez Tauron Wydobycie. Efektywnie realizujemy tym samym zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki takim projektom jak CEReS, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, zwiększa się wachlarz możliwości zastosowań dla odpadowej skały płonnej, nieodłącznie towarzyszącej wydobyciu węgla" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.



Proces współprzetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych koncentruje się na wytworzeniu roztworu ługującego z odpadów pochodzących z procesów wzbogacania węgla kamiennego, który będzie wykorzystywany do ekstrakcji cennych metali z płytek obwodów drukowanych (PCB). W ramach projektu opracowano technologię, wykorzystującą piryt i markasyt występujący w odpadowej skale płonnej do procesu wytworzenia kwasu siarkowego niezbędnego przy odzyskiwaniu ze "złomu" elektronicznego metali szlachetnych. Pozbawiona związków siarki skała płonna staje się wartościowym surowcem znajdującym szerokie zastosowanie, wyjaśniono w materiale.



"Projekty badawczo-rozwojowe, takie jak CEReS, wymagają bliskiej współpracy z przemysłem, jeśli mają generować wyniki istotne dla społeczeństwa. Stąd tak ważne było zaangażowanie Tauron Wydobycie podczas opracowywania i realizacji projektu. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu udało się uzyskać dowód na słuszność koncepcji współprzetwarzania" - skomentował koordynator projektu z French Geological Survey dr Christopher Bryan.



Projekt CEReS dla branży wydobywczej wskazuje nowe kierunki i możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych, zarówno tych zdeponowanych na hałdach, jak i pochodzących z bieżącej produkcji.



W ciągu ostatnich dwóch lat 800 tysięcy ton odpadów z kopalń Taurona przetworzono w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek. Obecnie kruszywa powydobywcze z zakładów górniczych Tauron Wydobycie wykorzystywane są m.in. przy rozbudowie drogi krajowej 81 oraz przy inwestycjach związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych w okolicach Oświęcimia, podano także.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)