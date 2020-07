Katowice , 21.07.2020 (ISBnews) - Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) odmówili udziału w spotkaniu organizowanym 23 lipca przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, wynika z informacji ISBnews. Związkowcy oczekują rozmów w Katowicach - w siedzibie spółki.

"Najlepszym miejscem do zaprezentowania przez zarząd PGG programu restrukturyzacji spółki, w obecności premiera rządu RP, jako przedstawiciela strony właścicielskiej, jest siedziba spółki" - czytamy m.in. w liście przesłanym wicepremierowi i ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi.

Dodatkowo, strona społeczna oczekuje spotkania z premierem na inne tematy m.in. przyszłości sektora górniczego i energetycznego oraz sytuacji pozostałych branż przemysłowych zlokalizowanych ma Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu.

Sygnatariuszami listu do MAP jest 13 central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej.

20 lipca Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że prezentacja planu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i jego dyskusja ze związkami zawodowymi zaplanowana jest na najbliższy czwartek, tj. 23 lipca br. Resort podał wówczas także, że w związku z pogarszającą się sytuacją kopalń, Agencja Rezerw Materiałowych utworzy rezerwę strategiczną węgla kamiennego na cele energetyczne o wartości ok. 130 mln zł.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)