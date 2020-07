Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises Plc wypracował w czerwcu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 168 mln USD wobec 155 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 9%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

"Drugi kwartał tego bardzo trudnego roku był dla nas lepszy niż przed rokiem. W samym czerwcu zanotowaliśmy o 9% wyższe przychody niż w czerwcu 2019 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową. Dowodzi to dojrzałości naszej organizacji oraz pomimo dużej skali działalności, umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Po raz kolejny ASBIS udowodnił, że dzięki skutecznej strategii potrafi szybko dostosować się do rynku i wypracować dobre wyniki" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Abisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że spółka już od dłuższego czasu wskazuje, że branża technologiczna, w której działa Asbis, będzie jednym z sektorów, na które kryzys będzie miał mniejszy wpływ z uwagi na duże zapotrzebowanie na systemy związane z kreowaniem, przesyłaniem i dzieleniem się informacjami.

"Wiele linii produktowych wykazało w II kwartale znaczące tempo wzrostu, dzięki czemu wyniki Asbis przekroczyły nasze oczekiwania. Szczególnie rosnące były kategorie produktowe związane ze zdalną pracą oraz służące do rozbudowy systemów sieciowych" - dodał Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)