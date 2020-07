"Inspiracją do budowy nowej aplikacji były doświadczenia rodzimego rynku, ale też rozwiązania, jakie można znaleźć w zagranicznym carsharingu. Prace rozwojowe trwały ponad pół roku, a do jej stworzenia powołaliśmy własny zespół developerski. Wierzymy, że bardziej intuicyjny interface, który daje dostęp do nowych ofert specjalnych, bardzo szybko zyska sympatię wśród klientów, co w oczywisty sposób powinno przełożyć się na ich liczbę" - skomentował prezes Paweł Błaszczak, cytowany w komunikacie.



Nowa aplikacja nie jest aktualizacją poprzedniego programu i wymaga pobrania na telefon. Logowanie na konto dotychczasowych klientów odbywa się jednak przy użyciu tych samych danych. Aplikacja jest bardziej intuicyjna. Znacznie skraca proces wypożyczania auta, szczególnie w przypadku korzystania z ofert pakietowych, które są dostępne praktycznie po jednym kliknięciu. Nowa aplikacja sprawiła, że rezerwacja auta na tydzień lub miesiąc, jest tak samo prosta, jak rezerwacja na minuty, podkreśla spółka.



Od połowy lipca br. 4Mobility rozpoczyna też proces rozbudowy floty pojazdów. Nowe samochody zwiększą dostępność na dotychczasowych rynkach spółki. Jej klienci mogą skorzystać m.in. 170 nowych aut marki AUDI i modeli takich jak Q2 i A3. SUVy w pierwszej kolejności pojawiły się w stolicy. Kolejne auta będą dostępne w Trójmieście i Poznaniu.



"Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa komunikowaliśmy, że naszą ambicją jest umocnienie w segmencie premium. Jest to element ewolucji, która została zaplanowana wraz z rozpoczęciem projektu podwajającego liczbę aut naszej floty. Jesteśmy na finiszu tego procesu, którego zwieńczeniem jest udostępnienie naszym klientom nowych SUVów. Wprawdzie historycznie tego typu samochody w mieście pojawiły się w naszej ofercie najszybciej na rynku. Z kontynuacją tego kierunku czekaliśmy jednak do momentu rozbudowy naszej floty. Auta premium są u nas w zdecydowanej większości i stanowią 80% wszystkich pojazdów 4Mobility. Nie są więc na ulicach zjawiskiem marginalnym" - dodał prezes.



W okresie wakacyjnym spółka uruchomiła również nową usługę 4Mobility black, polegającą na możliwości wypożyczenia nieobrandowanych aut w czarnym kolorze, głównie modeli premium, takich jak AUDI A3 i Q2. Opcja ta jest dostępna w połączeniu z dotychczasowymi pakietami spółki.



"4Mobility black jest to kolejny etap ewolucji naszej oferty w kierunku premium. Badania spółki oraz analiza ofert dostępnych za granicą pokazały, że istnieje taka potrzeba wśród klientów. Co ważne, w żadnej konkurencyjnej aplikacji podobna oferta nie jest dostępna. Liczymy więc na spore zainteresowanie tą usługą" - powiedział Błaszczak.



4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Trójmieście i Rzeszowie. Od września 2017 jest notowana na New Connect. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PGE Nowa Energia.



(ISBnews)