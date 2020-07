"Niedawno ogłoszona strategia na lata 2020 - 2024, której fundamentem jest rozwój innowacyjnych produktów 'nowej ery kwantowej' w ramach projektów Quantum Glass, 2D Glass, Active Glass, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku. Wierzymy, że będzie miało to korzystne przełożenie na rozpoczynającą się ofertę akcji serii E" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Akcje nowej emisji serii E w liczbie do 730 tys. zostaną zaoferowane w trybie bezprospektowym inwestorom kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym przy minimalnym zapisie o równowartości 100 tys. euro. Przydział i cena emisyjna zostaną ustalone w ramach budowy księgi popytu. Budowę księgi popytu prowadzi Ipopema Securities, przypomniano.



W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca emisji akcji serii F w trybie prospektowym. Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym. ML System planuje, aby inwestorzy, którzy obejmą akcje serii E otrzymali prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F.



Kapitał pozyskany z emisji akcji E i F zostanie przeznaczony głównie na sfinansowanie projektu Active Glass, przypomniano także.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)