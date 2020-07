Zysk operacyjny wyniósł 3 963 mln zł wobec 2 086 mln zł zysku rok wcześniej.



EBIDA LIFO wyniosła 5 693 mln zł wobec 2 732 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: wzrost o 3 mld zł (r/r) gównie w efekcie ujęcia zysku na okazyjnym nabyciu akcji Energi w wysokości 3,7 mld zł przy ujemnym wpływie niższych wolumenów sprzedaży, pogorszenia makro, wykorzystania historycznych warstw zapasów, niższych marż w hurcie oraz niższych marż pozapaliwowych w detalu ograniczonego dodatnim wpływem konsolidacji wyników Grupy Energa oraz przeceny zapasów (NRV), podano w prezentacji wynikowej.



Zysk EBITDA wyniósł 5 227 mln zł wobec 2 949 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 0,5 mld zł wpływu spadku cen ropy na wycenę zapasów, podano także.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17 010 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 29 228 mln zł rok wcześniej.



Przychody: spadek o (-) 42% (r/r) w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży, podano również w prezentacji wynikowej.



"Wypracowaliśmy wyniki finansowe, które pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa pozwalają nam kontynuować inwestycje rozwojowe oraz procesy akwizycyjne. PKN Orlen, uwzględniając przejęcie Grupy Energa, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową. Zysk operacyjny Grupy Energa stabilizuje wyniki całego koncernu. Jest również potwierdzeniem, że stawiając na budowę koncernu multienergetycznego obraliśmy właściwy kierunek. Działamy w zmiennym otoczeniu i wymagającej branży, dlatego musimy dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy Lotos oraz proces przejęcia Grupy PGNiG. Widzimy, że tylko podejście zintegrowane może zapewnić konkurencyjność wszystkich podmiotów i przynieść korzyści akcjonariuszom, klientom i polskiej gospodarce" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Segment rafineryjny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 614 mln zł. Został on osiągnięty pomimo spadku marż na benzynie, oleju napędowym i paliwie JET. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych, niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy, osłabienie złotówki względem dolara oraz przeszacowanie zapasów do wartości godziwej związane ze wzrostem notowań ropy i produktów w drugim kwartale br. Moce wszystkich rafinerii zostały wykorzystane w 71%., a łączny przerób ropy wyniósł 6,2 mt, natomiast sprzedaż 5,2 mt, podano w komunikacie.



Segment petrochemiczny osiągnął 251 mln zł EBITDA LIFO, w tym Anwil 63 mln zł oraz PTA 72 mln zł. Moce instalacji petrochemicznych w drugim kwartale br. zostały wykorzystane w 73%, na co wpływ miały cykliczne postoje remontowe, zaznaczono.



Segment energetyczny wypracował 749 mln zł EBITDA LIFO. W drugim kwartale prawie 80% produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. W ramach całego wyniku wypracowanego przez segment energetyczny 260 mln zł to wynik kontrybucji Grupy Energa za miesiąc maj i czerwiec. Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec drugiego kwartału br. 3 253 MWe, w tym: 1 443 MWe przypadało na Grupę Energa, podkreślono.



"Segment detaliczny PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 726 mln zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim. Największa dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnęliśmy w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 93 i na koniec czerwca wynosiła łącznie 2162, w tym: 1701 Stop Cafe w Polsce (włączając 552 sklepów convenience), 308 Stop Cafe w Czechach, 26 Stop Cafe na Litwie oraz 127 star Connect w Niemczech" - czytamy dalej.



Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec drugiego kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 86 stacjach, w tym: 58 w Polsce, 21 w Czechach i 7 w Niemczech. To wzrost o 56 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 45, w Czechach o 6 i w Niemczech o 5. PKN Orlen posiada także 2 stacje wodorowe w Niemczech i 42 stacje CNG w Czechach. W drugim kwartale 2020 r. zakończono również proces cobrandingu, wzmacniając ekspozycję marki Orlen w europejskiej sieci koncernu, wymieniono także.



Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 10 mln zł przy wzroście wolumenów sprzedaży w efekcie wzrostu średniego wydobycia o 1 tys. boe/d, w tym: w Kanadzie o 0,9 tys. boe/d i w Polsce o 0,1 tys. boe/d (r/r). Na wynik segmentu wpływ miały głównie niskie kwotowania ropy, gazu i kondensatów w Kanadzie. W drugim kwartale 2020 roku kontynuowano prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) oraz prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge) oraz Chwalęcin (projekt Płotki). Zakończono wiercenie otworu Pławce-3/3H (projekt Płotki), kontynuowano wiercenie otworu Dylągowa-1 (projekt Bieszczady) oraz rozpoczęto wiercenie otworu Sieraków-2H (projekt Sieraków). Zrealizowano także budowę placów pod wiercenia otworów w projekcie Płotki oraz w projekcie Sieraków, wynika również z komunikatu.



"Zdarzenia o charakterze jednorazowym ujęte w EBITDA LIFO w wysokości 4,8 mld zł to m.in.:



- 3,7 mld zł zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energa



- 1,2 mld zł z tytułu przeszacowania wartości zapasów w efekcie wzrostu cen ropy w 2 kwartale 2020 r. oraz wzrostu cen sprzedaży produktów wynikającego ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych.



- (-) 0,1 mld zł z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na skutek decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Bieszczady" - czytamy dalej.



Grupa Orlen wykazała zysk z tytułu okazyjnego nabycia akcji Energi, pomimo zaoferowania ponad 20% premii w stosunku do rynkowej ceny akcji spółki z dnia wezwania. Wycena giełdowa akcji Energi - podobnie jak wyceny innych polskich spółek z sektora energetycznego - od kilku lat pozostawała pod mocną presją, utrzymując się znacznie poniżej wartości jej aktywów netto. Wynikało to w dużej mierze z wysokiego poziomu zadłużenia spółki, systematycznie spadającego poziomu wypłacanej dywidendy oraz planów rozwojowych związanych z aktywami węglowymi, wyjaśnił koncern.



PKN Orlen, przejmując Grupę Energa, zdecydował się na zmianę polityki spółki w kierunku nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii i jako silny finansowo akcjonariusz gotowy jest wspierać Grupę Energa w tym zakresie. Koncern zobowiązał się m.in. do wsparcia Grupy Energa w pozyskaniu finansowania na budowę elektrowni Ostrołęka C w formule gazowej, podkreślono także.



W I-II kw. 2020 r. spółka miała 1 726 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 451 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39 087 mln zł w porównaniu z 54 474 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym wynik netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł - 2 440 mln zł wobec 2 194 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



