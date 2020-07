W całym I półroczu br. sprzedaż w Polsce spadła o 46,8% r/r do 11,8 mln euro.



Całkowita sprzedaż Grupy MBWS w II kw. br. spadła o 9,4% r/r do 73,7 mln euro a w I półroczu spadła o 4,3% r/r do 135,4 mln euro.



"Zgodnie z oczekiwaniami, skutki pandemii Covid-19 dla naszej działalności markowej pogorszyły się w II kwartale. Bezprecedensowy poziom sprzedaży masowej znacząco się dołożył do sprzedaży i złagodził niektóre z nich. Zdecydowanie realizujemy nasz plan strategiczny mający na celu trwałe przywrócenie rentowności grupy" - skomentował prezes Andrew Highcock, cytowany w komunikacie.



Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.



(ISBnews)