W ramach porozumienia zniesione zostaną cła na 99 proc. wszystkich towarów będących przedmiotem wymiany handlowej między obiema stronami. Jednocześnie prowadzenie działalności gospodarczej w Wietnamie stanie się łatwiejsze dla przedsiębiorstw europejskich. Będą mogły teraz inwestować i starać się o zamówienia rządowe na takich samych warunkach jak ich lokalni konkurenci. Umowa ma też zagwarantować poszanowanie praw pracowniczych, ochrony środowiska i porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

"Gospodarka europejska potrzebuje teraz każdej możliwej okazji do odzyskania sił po kryzysie związanym z koronawirusem. Umowy handlowe, takie jak wchodząca w życie umowa z Wietnamem, dają naszym przedsiębiorstwom szansę na dostęp do nowych wschodzących rynków i tworzenie miejsc pracy dla Europejczyków. Jestem głęboko przekonana, że umowa ta będzie również okazją dla mieszkańców Wietnamu do życia w zamożniejszej gospodarce oraz do obserwowania pozytywnych zmian i korzystania z wzmocnionych praw jako pracowników i obywateli tego kraju" - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Komisarz UE ds. handlu Phil Hogan podkreślił, że Wietnam należy teraz do grupy 77 krajów, które prowadzą wymianę handlową z UE w ramach dwustronnie uzgodnionych preferencyjnych zasad.

"Umowa wzmacnia powiązania gospodarcze UE z dynamicznym regionem Azji Południowo-Wschodniej i ma istotny potencjał gospodarczy, który przyczyni się do odbudowy gospodarczej po kryzysie związanym z koronawirusem. Pokazuje ona też, jak polityka handlowa może prowadzić do zmian na lepsze. Dzięki prowadzonym przez nas negocjacjom handlowym Wietnam poczynił już znaczne wysiłki w celu poprawy swoich praw pracowniczych i wierzę, że będzie kontynuować najbardziej potrzebne reformy" - zaznaczył Hogan.

Wietnam jest po Singapurze drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), z obrotem towarowym wartym 47,6 mld euro rocznie i 3,6 mld euro w zakresie usług. Eksport UE do tego kraju rośnie o 5-7 proc. rocznie, jednak unijny deficyt handlowy z Wietnamem wyniósł w 2018 roku 27 mld euro.

UE ma nadzieję, że porozumienie przyniesie 15 mld euro dodatkowego importu z Wietnamu do 2035 roku, a sprzedaż z UE do Wietnamu wzrośnie o ponad 8 mld euro do rocznego poziomu około 22 mld euro. Wietnam eksportuje do Europy głównie sprzęt telekomunikacyjny, żywność i odzież, podczas gdy kraje Wspólnoty sprzedają w tym kraju maszyny, sprzęt transportowy, chemikalia i produkty rolne.

Porozumienie obejmuje też rynek usług - m.in. bankowości, transportu morskiego i poczty - do którego przedsiębiorstwa z UE będą miały lepszy dostęp. Firmy unijne będą mogły też składać oferty w przetargach publicznych ogłaszanych przez rząd wietnamski oraz kilka miast, w tym Hanoi. Umowa zabezpiecza ponadto 169 europejskich produktów spożywczych na rynku wietnamskim.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

