"Zgodnie z umową spółka będzie dystrybutorem produktów Genomtec, w tym dopuszczonego do obrotu na polskim rynku produktu Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanego i produkowanego przez Genomtec"- czytamy w komunikacie.



W okresie początkowym, tzn. od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r. Synektik w zakresie dystrybucji produktów Genomtec będzie współpracowała z kooperantem Genomtec, firmą Polorto.



"Strony umowy ponadto postanowiły, iż warunki współpracy w zakresie komercjalizacji obecnych i nowych produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej po zakończeniu okresu początkowego, w tym ewentualnej wyłączności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla spółki, zostaną ustalone w terminie do 30 listopada 2020 r." - czytamy dalej.



Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.



"Zarząd spółki wskazuje, iż nawiązanie współpracy z Genomtec pozwala na poszerzanie oferty spółki i jej grupy kapitałowej o kolejne innowacyjne produkty medyczne" - podsumowano.



Równocześnie Synektik oraz Genomtec postanowiły o zawieszeniu na czas nieokreślony procesu due dilligence Genomtec przez Synektik.



"Jest to wynikiem przyjęcia przez zarząd Genomtec SA innej strategii finansowania spółki" - wyjaśniono.



W czerwcu br. Synektik zawarł z Genomtec list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 opracowanych i produkowanych przez Genomtec oraz ewentualnej inwestycji kapitałowej spółki w Genomtec.



Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.



(ISBnews)