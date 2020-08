"Asbis rozwija się w wielu kierunkach, również w świadczeniu usług dla biznesu. Prestigio ePrice Labels to jedne z naszych nowych rozwiązań biznesowych skierowanych do sklepów, sieci handlowych czy stacji benzynowych. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie zmianami cen w sposób szybki i zdalny. Może więc bardzo wesprzeć sieci handlowe w prowadzeniu szybkich, zmieniających się nawet co godzinę promocji. Pierwsze wdrożenie naszego rozwiązania przeprowadziliśmy u jednego z liderów w swoim sektorze w krajach bałtyckich. Wdrożenie było przeprowadzone całkowicie zdalnie w zaledwie dwa tygodnie. Jest to więc produkt nie tylko dostosowany do potrzeb handlu, ale też spełnia obecne restrykcyjne wymagania pro-zdrowotne, związane z dystansem społecznym" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.



Prestigio ePrice Labels to rozwiązanie, które umożliwia łatwą i szybką zmianę cen, dzięki czemu wprowadzenie do sklepu nowych towarów, rozpoczęcie promocji, czy też dodanie dodatkowych informacji o towarach, takich jak opis produktu, kody QR i wiele innych, jest możliwe zdalnie i za pomocą zaledwie kilku kliknięć.



"Pierwszy projekt pilotażowy wdrożenia tego rozwiązania miał miejsce na Litwie, u jednego z wiodących operatorów sklepów typu convenience i stacji paliw w krajach bałtyckich (blisko 250 punktów). Firma ta jest również szeroko znana na świecie, posiada około 16 000 sklepów typu convenience oraz stacji paliw. Projekt pilotażowy przeszedł już etap testów klienta, a skuteczność rozwiązań Prestigio ePrice Labels została udowodniona. Otwiera to szerokie perspektywy dalszego wdrażania tego rozwiązania w innych lokalizacjach klienta. Kompleksowe rozwiązanie" - czytamy także.



Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.



(ISBnews)