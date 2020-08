"Celem zmiany rynku notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest zwiększenie transparentności spółki w oczach inwestorów oraz poszerzenie ich bazy, co może przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki oraz jej kapitalizacji" - czytamy w komunikacie.



Drugim argumentem za przeniesieniem notowań jest zwiększenie zaufania do spółki przy współpracy z zagranicznymi partnerami, podano również.



Letus Capital prowadzi działalność w oparciu o dwa filary - doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. Spółka notowana na rynku NewConnect od 2009 r.



(ISBnews)