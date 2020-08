"Polski rynek fotowoltaiczny zanotował kolejny spektakularny wzrost" - podkreślił na Twitterze Kurtyka.

Powołując się na dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) dodał, że zainstalowana moc w fotowoltaice wzrosła o 156,22 proc. rok do roku i o 7,23 proc. w okresie lipiec-sierpień 2020.

Resort klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje m.in. program promocji fotowoltaiki "Mój Prąd". Można w nim otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi do 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Budżet programu to 1 mld zł.

Pod koniec lipca br. Kurtyka informował, że program ten jeszcze w tym roku zostanie rozszerzony o możliwość otrzymania dotacji do zakupu i montażu przydomowej ładowarki do samochodów elektrycznych. (PAP)

autor: Michał Boroń

