Prognozowane wartości wynikają ze strategii spółki obejmującej - lecz nie ograniczającej się do tego - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back, wskazano.

"Sytuacja na rynkach zaczęła się już normować, dlatego po bardzo gruntownej analizie postanowiliśmy, jak co roku, podzielić się z naszymi inwestorami informacjami, czego mogą oczekiwać od Asbis w tym roku, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Pomimo pełnego wyzwań roku Asbis radzi sobie bardzo dobrze. Korzystamy nie tylko z wiodących pozycji wypracowanych na naszych rynkach, ale też z olbrzymiego, 30-letniego doświadczenia, które potrafimy przekuć na nasz sukces" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

"Planujemy, że nasze przychody wzrosną w 2020 roku do maksymalnie 2,2 mld USD. O wiele wyższy wzrost zakładamy w zyskowności, co jest zgodne z naszymi zapowiedziami o koncentracji głownie na tym obszarze w tym roku. W 2019 roku wypracowaliśmy 15,2 mln USD zysku netto, teraz spodziewamy się, że może on wzrosnąć nawet do 20 mln USD. Spodziewamy się wypracować te wyniki, jeśli nie pogorszy się sytuacja związana z pandemią oraz ogólna sytuacja gospodarcza na naszych rynkach nie ulegnie znaczącemu pogorszeniu. Wszyscy liczymy, że najgorsze restrykcje rynkowe są już za nami, jeśli jednak nastąpią zmiany w ogólnej sytuacji, które uniemożliwią nam normalne działanie, będziemy o tym informować" - dodał Kostevitch.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

* nie wystąpi druga fala pandemii oraz kolejne blokady rynków

* stabilna sytuacja na kluczowych rynkach byłego ZSRR i ich walutach (nie gorsza niż w 2019 r.)

* nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym

* podobne r/r otoczenie konkurencyjne i korzystne relacje z kluczowymi dostawcami

* nie wystąpią drastyczne spadki sprzedaży produktów wysoko marżowych (VAD) i produktów Apple

* segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% na rynkach, na których działa Grupa.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

