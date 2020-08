"Zakończyliśmy ostatnie testy nowej gry z serii 'Vampire: The Masqerade - Shadows of New York'. Tytuł przeszedł wszystkie certyfikacje. Gra trafi do sprzedaży 10 września i od razu będzie dostępna w wersjach PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Jednoczesne udostępnienie gry na wszystkich platformach da nam większe pokrycie w mediach growych i może zadziałać pozytywnie na sprzedaż" - powiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.



Na tydzień przed właściwą premierą na konsolach Switch i Xbox One wystartuje preorder gry. 10 września w sklepach Steam, GOG oraz innych sprzedających gry w wersji na PC i Mac dostępna będzie edycja deluxe. Draw Distance, podobnie jak w przypadku "Coteries of New York", przygotowało dla graczy materiały z gry: artbook oraz soundtrack z muzyką użytą w projekcie, wskazano również.



"'Shadows' prezentują osobistą i unikatową opowieść przeznaczoną dla dojrzałego odbiorcy visual novel. Gra jest odpowiednia zarówno dla weteranów 'Vampire: The Masquerade', jak i fanów gier narracyjnych. Pojawią się w niej nowe postaci, miejsca oraz oryginalna ścieżka dźwiękowa. Gracz wcieli się w postać członkini klanu Lasombra, którego członkowie dla własnego bezpieczeństwa dołączyli w szeregi swoich dawnych wrogów. Będzie prowadził dochodzenie w sprawie okoliczności ostatecznej śmierci lidera Anarchów. Podjęte wybory wpłyną na sposób myślenia postaci i w konsekwencji zdecydują o zakończeniu gry" - dodał Mielcarek.



Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.



(ISBnews)