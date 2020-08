Ssangyong Motor Polska podał, że umowa wygasła z dniem złożenia oświadczenia w tej sprawie, czyli wczoraj.



"Zarząd spółki British Automotive Holding S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku powziął informację o wypowiedzeniu wobec Ssangyong Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej, przez Ssangyong Motor Company, umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 6 maja 2019 roku, której przedmiotem jest, między innymi uregulowanie zasad świadczenia przez Ssangyong Polska usług autoryzowanego importera i dystrybutora pojazdów marki Ssangyong na terytorium Polski" - podała BAH w komunikacie.



Poinformowała także, że zgodnie z treścią wypowiedzenia umowa wygasła z dniem złożenia oświadczenia bez dodatkowego terminu wypowiedzenia, czyli 24 sierpnia 2020 roku.



W przesłanym dokumencie Ssangyong Motor Company zaznacza, że oczekuje kontynuacji świadczenia przez Ssangyong Polska usług serwisowych i gwarancyjnych w odniesieniu do pojazdów marki Ssangyong na terytorium Polski do momentu zakończenia okresu gwarancji ostatniego pojazdu sprzedanego przez kontrahentów lub do momentu wyznaczenia przez Ssangyong Motor Company nowego podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.



Zarząd BAH podał, że analizuje obecnie zasadność i skuteczność wypowiedzenia przez Ssangyong Motor Company umowy dystrybucyjnej.



"Zarząd emitenta ocenia, iż faktyczne wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej będzie skutkować koniecznością utworzenia odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce Ssangyong Polska na poziomie sprawozdania jednostkowego emitenta za I półrocze 2020 r. w wysokości 1 075 tys. zł oraz na poziome sprawozdania jednostkowego British Automotive Polska S.A. za I półrocze 2020 r. (podmiotu zależnego od emitenta) - w wysokości 9 028 tys. zł" - czytamy dalej.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



