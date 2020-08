W ofercie 5-kondygnacyjnych budynków są mieszkania o metrażach od 30 m2 do 70 m2. Modern City obejmie łącznie ponad 800 mieszkań w ramach 9 etapów, podano.



"Modern City jest kontynuacją kompleksowego projektu, jaki Robyg realizuje na warszawskim Bemowie od kilku lat. Stworzyliśmy tutaj nową tkankę miejską w ramach osiedla Young City, które objęło 1 200 lokali. W ramach budowy w pełni funkcjonalnej części miasta sfinansowaliśmy wiele projektów infrastrukturalnych, dróg dojazdowych, pasaży dla pieszych, placów zabaw czy zewnętrznych siłowni. Modern Space to osiedle, które jest odpowiedzią na potrzeby osób młodych i dynamicznych - zlokalizowane zaledwie 200 metrów od II linii metra" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robygu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)