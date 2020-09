"Marcin Dąbrowski [...] od 2004 roku związany ze spółkami motoryzacyjnymi w grupie kapitałowej Marvipol, a następnie British Automotive Holding S.A. Pełnił szereg funkcji w spółkach dilerskich wchodzących w skład grupy: dyrektora zarządzającego, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Odpowiedzialny za wielokrotne zwiększenie sprzedaży, wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO oraz wdrażanie nowatorskich projektów w ramach sieci dystrybucji, m.in.: Jaguar Financial Services we współpracy z mBank/mLeasing. [...] Od listopada 2019 prezes zarządu British Automotive Centrum. Od maja 2020 Prezes Zarządu British Automotive Łódź oraz British Automotive Silesia" - czytamy w komunikacie.



"Marcin Kolasa [...] związany z grupą British Automotive Holding S.A. od 2004 roku. W latach 2010-2016 kierownik salonu Aston Martin Warszawa. Odpowiadał za budowę rynku samochodów sportowych w Polsce - na tej płaszczyźnie odniósł wiele sukcesów, takich jak sprzedaż najdroższego modelu w historii marki - Aston Martin Valkyria. W latach 2016-2019 dyrektor zarządzający w British Automotive Łódź. Powołany na stanowisko w celu zrestrukturyzowania stacji dilerskiej i dostosowania do nowych wyzwań rynkowych. Od 2019 roku prezes zarządu w British Motor Club. Podczas dziewięciomiesięcznej pracy zrestrukturyzował i dostosował sprzedaż do oczekiwań przedstawionych przez radę nadzorczą" - czytamy dalej.



Wobec powyższego, od 31 sierpnia 2020 r. skład zarządu jest następujący:

Mariusz Wojciech Książek - prezes zarządu,

Marcin Dąbrowski - wiceprezes zarządu,

Marcin Kolasa - wiceprezes zarządu, podano także.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



