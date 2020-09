"E-Mka - Twoje Zakupy" to zupełnie nowe rozwiązanie, które nie tylko rozwija cały program M/platform, ale również wprost wspiera lokalnych przedsiębiorców w wymagających czasach pandemii koronawirusa. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, praktyczna i prosta w obsłudze. Z jednej strony pozwala znaleźć atrakcyjne promocje i robić niedrogie zakupy w małych sklepach za rogiem, a z drugiej z wyprzedzeniem zamawiać zakupy w tych sklepach i redukować czas spędzony między półkami. Przede wszystkim jest to narzędzie do sprawnej komunikacji na linii konsument-detalista" - powiedział wiceprezes Comp Platforma Usług Tomasz Jasinkiewicz, cytowany w komunikacie.



M/platform to pierwsza w Polsce cyfrowa platforma usług dla handlu tradycyjnego, stworzona przez polską firmę technologiczną Comp. Dzięki platformie, niezależni właściciele sklepów tradycyjnych mogą wybierać oferty promocyjne bezpośrednio od producentów w ramach usługi M/promo+ i spośród nich sami ustalać, na które promowane produkty dadzą rabaty konsumentom. Platforma rozwija się intensywnie od ponad roku i przystąpiło do niej już ponad 10 tysięcy sklepów handlu tradycyjnego. Dzięki nowej aplikacji mobilnej, sklepy te zyskują kolejne narzędzie wspierające je na konkurencyjnym rynku, zaś konsumenci zyskują dostęp do dodatkowych korzyści, podano także.



"Nowe promocje uruchomione przez sklep stają się widoczne dla konsumentów w aplikacji 'e-Mka - Twoje Zakupy'. Prezentacja na mapie pozwala sprawnie wybrać punkt, w którym można skorzystać z promocji. Dla detalisty oznacza to również, że aplikacja pozwala konsumentom 'odkryć' jego sklep i poznać jako dobre miejsce na niedrogie zakupy. Na chwilę obecną już ponad 8 tys. sklepów korzysta z tego rozwiązania" - czytamy dalej.



"Dotychczas większość nowoczesnych akcji promocyjnych prowadzona była tylko w ramach dużych sieci handlowych i była komunikowana odgórnie. Takie atrakcyjne promocje stały się dostępne również w niezależnych sklepach tradycyjnych dzięki M/promo+, która pozostawia właścicielom sklepów pełną swobodę działania. Oni sami decydują, kiedy wystartują z nową promocją i indywidualnie wybierają ofertę swojego sklepu. Dzięki temu, są w stanie szybciej reagować na lokalne trendy i skuteczniej przyciągać do sklepu nowych klientów. Jednak komunikacja z konsumentami w tak rozproszonym środowisku wymaga zmiany myślenia i wypracowania bardziej innowacyjnego podejścia. Takiego jak przejście na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji 'e-Mka - Twoje Zakupy', nawet najmniejsze sklepy tradycyjne mogą skorzystać z tej nowoczesnej technologii i zarabiać więcej" - dodał Jasinkiewicz.



Użytkownicy aplikacji jako pierwsi otrzymują informacje o atrakcyjnych promocjach dostępnych w tradycyjnych sąsiedzkich sklepach za rogiem, a prezentacja na mapie pozwala im sprawnie znaleźć punkt, w którym można skorzystać z wybranych promocji.



"Właściciele placówek handlowych mogą obsługiwać klientów na odległość oraz sprawniej konkurować ze sklepami sieciowymi, które już od dawna są obecne w kanale mobilnym. Z naszej perspektywy jest to prawdziwa rewolucja w handlu tradycyjnym. W planach mamy dalsze rozwijanie aplikacji poprzez akcje specjalne, kupony, vouchery czy programy lojalnościowe. M/platform pozwala nam doskonale definiować potrzeby lokalnego biznesu i reagować na nie poprzez wprowadzanie kolejnych udogodnień i usług wspierających prowadzenie lokalnego sklepu, a nasza aplikacja mobilna pozwala bezpośrednio dołączyć do tego procesu konsumentów z sąsiedztwa" - podsumował Jasinkiewicz.



Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.



