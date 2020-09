"Wartość umowy: 3% przychodów Grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pekabeksu sięgnęły 772,05 mln zł w 2019 r., co oznacza, że wartość kontraktu to ok. 23,17 mln zł.



Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia na 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano również.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.



(ISBnews)