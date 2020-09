"Bogdanka siłę zbudowała na niezależności i naszym oczekiwaniem byłoby pozostawienie tej niezależności" - powiedział Wasil podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, zapytany o potencjalny udział spółki w możliwej integracji aktywów wydobywczych węgla kamiennego do jednego podmiotu.



Podkreślił, że spółka zdaje sobie sprawę z konieczności dostosowywania się do trwającej transformacji w sektorze energetycznym.



"Bogdanka może być przykładem zaplanowanej i ustabilizowanej transformacji energetycznej" - wskazał prezes.



Jego zdaniem, do tego celu może prowadzić "wiele dróg".



LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)