"[W II półroczu] sprzedaż powinna wrócić do poziomu planowanego i produkcja na poziomie 8,2 mln ton to cel, który chcemy osiągnąć" - powiedział Wasil w rozmowie z ISBnews.tv podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



"W przyszłym roku planujemy wrócić do poziomu zgodnego ze strategią, czyli 9-9,4 mln ton" - wskazał także prezes.



W I półroczu 2020 r. wydobycie węgla brutto w LW Bogdanka spadło o 25,3% r/r do 5,53 mln ton. Produkcja węgla handlowego wyniosła 3,7 mln ton, czyli o 1,13 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Srzedaż węgla handlowego wyniosła 3,52 mln ton, tj. o 26,2% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.



LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.



Kamila Wajszczuk



(ISBnews)