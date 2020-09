Warszawa, 07.09.2020 (ISBnews) - Poczta Polska rozszerzyła zakres usług zagranicznych pomimo utrudnień transportowych wynikających z pandemii, podała Poczta. Operator przywrócił właśnie możliwość wysyłania przesyłek do Gruzji i Tajwanu. Ponadto rozszerzono zakres dostępnych usług zagranicznych do Austrii, Irlandii, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Poczta Polska obsługuje obecnie wysyłki do blisko 60 krajów na terenie całego świata. Przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od ograniczeń w transporcie, które są wynikiem pandemii koronawirusa. Istotna jest też sytuacja w kraju, do którego przesyłany jest list lub paczka. Klienci w Polsce mogą od 3 września wysłać przesyłki kurierskie (EMS) do kolejnych państw takich jak: Austria, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Singapur, Słowacja, Węgry i Wielka Brytania, podano.

"Sytuacja pandemii uświadomiła nam, jaką wagę ma zapewnienie łączności, możliwości przekazywania dokumentów i towarów pocztą. Jako największa firma logistyczna w kraju dokładamy starań, aby zapewnić obsługę korespondencji zagranicznej dla klientów indywidualnych, instytucji i biznesu. Postawiliśmy na zachowanie ciągłości działania przy maksymalnej koncentracji na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom" - powiedział prezes Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Przesyłki kurierskie, które są zaliczane do najszybciej doręczanych, można obecnie wysyłać w sumie do 20 państw, m.in. Niemiec i Holandii. Paczki pocztowe można natomiast nadawać do ponad 40 krajów. W ostatnim czasie zostały także uruchomione nowe kierunki wysyłania przesyłek zagranicznych, m.in. do Macedonii Północnej, Japonii, Singapuru, na Sri Lankę czy na Maltę.

"Wykorzystujemy swoje kontakty na całym świecie, aby mimo ograniczeń w transporcie lotniczym uruchamiać połączenia pocztowe, także z wykorzystaniem dróg lądowej i morskiej. Dzięki temu sukcesywnie rozszerzamy listę krajów i usług, które możemy realizować dla naszych klientów" - dodał wiceprezes Wiesław Włodek.

Poczta Polska analizuje sytuację na rynku pocztowym i pozostaje w stałym kontakcie z zagranicznymi operatorami pocztowymi, by sukcesywnie uruchamiać wysyłanie przesyłek zagranicznych do kolejnych krajów.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

(ISBnews)