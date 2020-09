"Vaxine opracowuje Covax-19, potencjalną szczepionkę na COVID-19 opartą na sprawdzonej, skalowalnej platformie wykorzystującej rekombinowane białko na bazie komórek owadów. W połączeniu z opatentowanym przez Vaxine adiuwantem Advax Covax-19 indukuje odpowiedź immunologiczną komórek T przeciwko wspólnie wytwarzanemu antygenowi. W różnych próbach zwierzęcych Covax-19 udowodnił, że zapewnia solidną ochronę przed zakażeniem COVID-19" - czytamy w komunikacie.



W lipcu tego roku firma Vaxine rozpoczęła I fazę badań klinicznych dotyczących produktu Covax-19, aby przetestować szczepionkę u 40 zdrowych ochotników. Na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa pochodzących ze wstępnego badania organy regulacyjne zatwierdziły dalszy rozwój kliniczny szczepionki na COVID-19. W ramach zamierzonej współpracy, spółki planują szybkie rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w Europie, co będzie możliwe dzięki postanowieniom Europejskiej Agencji Leków (EMA) na rzecz przyspieszenia procedur regulacyjnych w celu jak najszybszego dopuszczenia do obrotu bezpiecznych i skutecznych szczepionek i leków ze wskazaniem do leczenia COVID-19, podkreślono.



"Zainteresowanie Vaxine współpracą ze spółką Mabion wynika z naszej specjalizacji w dziedzinie inżynierii białek, naszego doświadczenia w projektowaniu badań klinicznych, a przede wszystkim naszych możliwości w zakresie skalowania produkcji potencjalnej szczepionki. Opracowanie skutecznej szczepionki koronawirusowej jest najważniejszym wyzwaniem dla światowego przemysłu biotechnologicznego od początku pandemii - cieszymy się, że także i Polska może mieć w tej walce swój aktywny udział. Inżynieria białek jest główną dziedziną wiedzy naukowej firmy Mabion i bardzo doceniamy możliwość wykorzystania jej, aby sprostać temu wielkiemu wyzwaniu" - powiedział prezes Mabionu Dirk Kreder, cytowany w materiale.



"Podpisane porozumienie z firmą Mabion i deklarowane zainteresowanie współpracą z Vaxine odzwierciedla potencjalną siłę naszej innowacyjnej technologii szczepionek, która zawiera nasz unikalny adiuwant Advax, zaprojektowany tak, aby stymulować silną odporność komórkową i odporność przeciwciał. Dotychczasowe badania wykazały, że nasze podejście jest niezwykle bezpieczne i dobrze przyswajalne" - dodał prezes Vaxine Pty Ltd. Nikolai Petrovsky.



Dirk Kreder podkreślił, że potencjalna współpraca z Vaxine nie wpłynie na rozwój i komercjalizację głównego kandydata na lek, czyli MabionCD20.



Porozumienie zawarte pomiędzy spółką Mabion i firmą Vaxine ma na celu wynegocjowanie i zawarcie dalszych umów określających warunki i tryb współpracy, w tym warunki dotyczące rozwoju klinicznego, produkcji oraz wprowadzenia szczepionki na rynek, podsumowano.



Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.



(ISBnews)