"Zarząd No Gravity Games w Warszawie informuje, że data wprowadzenia do sprzedaży gry 'Powertris' Nintendo Switch została ustalona na dzień 1 października 2020 roku, przy czym gra będzie dostępna w preorderze od dnia 24 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Powertris to gra zręcznościowo-logiczna typu 'spadające klocki', będąca kreatywnym połączeniem dwóch kultowych gier, jakimi są "Tetris" i "Pipemania". Zadaniem gracza jest uniknięcie zasypania planszy spadającymi bloczkami poprzez odpowiednie ich rozmieszczanie. Bloczki, które utworzą połączenie pomiędzy gniazdkami znajdującymi się w przeciwległych ścianach planszy są usuwane z pola gry. W grze występuje kilka rodzajów bloczków, w tym trzy specjalne.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)