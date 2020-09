"Zwyczajne walne zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w kwocie 421 697 363,11 zł i przenieść go na kapitał zapasowy" - czytamy w podjętej uchwale.



W ubiegłym roku akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 110,07 mln zł z zysku za 2018 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 60 zł na akcję.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



