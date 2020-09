"Spółka, póki co, podpisała szereg LoI (Letter of Intent) znacznie przekraczające docelowe moce produkcyjne. Fizyczne podpisywanie kontraktów handlowych na dostawy polipropylenu będzie nastąpi po fizycznym uruchomieniu produkcji i wstępnej walidacji produktów z nowej instalacji" - powiedział Łapiński w trakcie czatu inwestorskiego na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII).



Jak dodał, wybór dostawców na surowce strategiczne (propan, etylen) zaplanowany jest na III kwartał przyszłego roku, a podpisanie finalnych umów przewidziane jest na I kwartał 2022 roku.



"Aktualna sytuacja rynkowa spowodowana COVID-19 nie ma większego wpływu na przyjęta strategię sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins. Załamanie w segmencie automotive jest przez nas szacowane jako przejściowe i sytuacja powinna się poprawić/unormować w momencie wchodzenia na rynek. Strategia sprzedaży opiera się na zdywersyfikowanym porfolio produktowym i, co za tym idzie, obecności w różnych segmentach rynkowych (opakowania spożywcze, higiena, automotive, przemysł budowlany)" - dodał wiceprezes.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)