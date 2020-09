"Analizujemy kilka ciekawych rynków. Jeśli uznamy, że jest dobry czas i mamy możliwości organizacyjne i kapitałowe, żeby się na tych rynkach pojawić, to pewnie taką decyzję podejmiemy, ale w tym momencie jesteśmy na etapie analiz" - powiedział Sterna podczas "GPW Innovation Day"



Spółka nie wyklucza też przejmowania mniejszych podmiotów.



"Były pewne rozmowy prowadzone z podmiotami, co do których wydawało się, że może z nimi być ciekawa współpraca w formule konsolidacji. Ten kierunek też jest w tym momencie aktywny i jesteśmy chętni takie rozmowy prowadzić, jeśli ktoś uważa, że warto z nami działać" - dodał wiceprezes.



Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)