"Oczekujemy, że inwestycje w nowe technologie, B+R, rozwój kapitału ludzkiego - w tym ekosystemu techniczno-technologicznego, akwizycje zagraniczne oraz dywersyfikacja portfolio klientów, m.in. za sprawą wyjścia poza handel tradycyjny, na rynku nowych technologii oraz Facility Management (FM), pozwolą nam osiągnąć główny cel, tj. 35 mln zł EBITDA na koniec roku obrotowego 2024/2025. Odpowiednio zmotywowani pracownicy będą kluczowym ogniwem w realizacji zamierzeń" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.



Do programu motywacyjnego uprawnionych będzie do 149 osób. Aktualnie Sescom posiada 50 815 akcji własnych, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby programu. Pozostałą część może stanowić nowa, niewielka emisja lub dalszy skup z rynku, podano również.



Do 2030 r. Sescom połączy 10 tys. firm w techniczno-technologicznym ekosystemie, który będzie dostarczać stale aktualizowane usługi zwiększające sprawność operacyjną, efektywność i konkurencyjność klientów spółki. W ciągu najbliższych pięciu lat na inwestycje (43 mln zł) i akwizycje (80 mln zł) Sescom przeznaczy łącznie 123 mln zł. Wzrost zamierza oprzeć na środkach własnych, kredytach bankowych i dotacjach, wynika także z komunikatu.



Na koniec czerwca bieżącego roku spółka dysponowała gotówką w kwocie 15,5 mln zł w porównaniu z 8,7 mln zł na koniec marca 2020 r. oraz 6,3 mln zł na koniec czerwca 2019 r. Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił na koniec czerwca 2020 r.: -0,82 (gotówka netto), przypomniano.



Sescom planuje ponadto dywersyfikować obszar działania, rozszerzając portfolio usług o obsługę automatów i robotów oraz sklepów autonomicznych. W ramach strategii "Wise Futurist 2030" spółka zamierza umacniać pozycję poza Polską, bazując na potencjale krajów DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Beneluksu, Europy Południowej i Środkowej oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Bałkanów, Skandynawii, państw bałtyckich, podsumowano.



Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. W 2019 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Spółka od 2013 roku notowana jest na GPW.



(ISBnews)