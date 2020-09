"Rozwijamy się dynamicznie w Polsce i zagranicą, w tym roku weszliśmy na 4 nowe rynki. Dołączenie do Grupy CCC w 2018 roku umożliwiło nam przyspieszenie procesów biznesowych i w efekcie znaczne zwiększenie skali działania. Chcemy być rozpoznawalną globalną marką z szerokim asortymentem, a odzież damska to naturalny kierunek naszego rozwoju, do którego zainspirowały nas klientki i ich zainteresowanie modą. Kolekcja ubrań DeeZee będzie pokazywana w pełnej stylizacji, razem z butami. Takie zestawy będzie można u nas kupić. Kierujemy ofertę do kobiet, które stale podążają za trendami, bez względu na wiek. Chcemy zaproponować wzory i kroje prosto ze światowych wybiegów mody, ale przy zachowaniu przystępnej ceny" - powiedziała prezes DeeZee Dominika Żak, cytowana w komunikacie.



DeeZee jest właścicielem jednego z największych polskich sklepów internetowych z obuwiem damskim - DeeZee.pl. Firma jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od 2018 wchodzi w skład grupy kapitałowej CCC.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)