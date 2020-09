"Cały czas udział kosztów operacyjnych poza kosztami materiałów w naszej firmie maleje. To proces, który zaczął się 2-3 lata temu i będzie kontynuowany. Mam cel krótkoterminowy - bo mówimy o perspektywie 2-3 lat - żeby zejść do poziomu kosztów operacyjnych poniżej 13,5%" - powiedział Folta podczas telekonferencji.



Zaznaczył, że grupie już udało się obniżyć poziom tego wskaźnika do poniżej 15%.



"W skali roku myślę, że zejdziemy poniżej 14,5%. Następny krok to 14%, a długofalowy cel to 13,5%" - dodał.



TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)