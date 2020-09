"Drugi kwartał był dla nas okresem poprawy, kiedy to większość lokali otwierała się ponownie, a klienci wracali napędzając sprzedaż like-for-like, która wracała do solidnych poziomów. Poprawa była znaczna, choć na różnych rynkach i w obrębie różnych marek następowała w różnym tempie - i trwa nadal we wrześniu. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki naszej koncentracji i sile w obszarach: ludzie - marki - skala, widzimy, że odbudowujemy się szybciej niż wiele innych firm w naszym otoczeniu, a nawet w szybszym tempie, niż wcześniej wewnętrznie oczekiwaliśmy" - powiedział Chandler, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.



Podkreślił, że działalność w Chinach generowała w lipcu, sierpniu i dotychczas we wrześniu sprzedaż znacznie przewyższającą w ujęciu LFL ubiegły rok, co stanowi zachęcający punkt odniesienia co do możliwości wzrostu na rynku, na którym COVID został opanowany, a zaufanie klientów powróciło.



Przychody grupy w Europie Środkowej i Wschodniej w I półroczu 2020 r. wyniosły 315,4 mln euro, co oznacza spadek o 18,9% r/r. W II kw. 2020 r. sprzedaż segmentu spadła o 34,3% r/r do 133,6 mln euro. W ujęciu miesięcznym, od kwietnia do czerwca, sprzedaż segmentu zmniejszyła się odpowiednio o 58,1%, 31,5% i 15% r/r. W tym samym czasie liczba restauracji otwartych i działających (z ograniczeniami) na koniec miesiąca wynosiła odpowiednio 58%, 96% i 99%. W I kwartale 2020 r. sprzedaż segmentu spadła o 2,1%, podał AmRest.



Rosyjski biznes odnotował w I półroczu 2020 r. spadek o 25,5% r/r do 95,9 mln euro. W samym II kw. 2020 sprzedaż spadła o 57,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 22,3 mln euro. W ujęciu miesięcznym, od kwietnia do czerwca, sprzedaż zmniejszyła się odpowiednio o 65,9%, 59,5% i 47% r/r. W tym samym czasie odsetek restauracji otwartych i działających wynosił 64%, 66% i 77%. W I kwartale 2020 r. sprzedaż segmentu wzrosła o 11,8%.



Sprzedaż w Europie Zachodniej osiągnęła w okresie sprawozdawczym poziom 257,3 mln euro, co oznacza spadek o 33,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W II kwartale 2020 r. sprzedaż spadła o 52,8% do 92,4 mln euro. W ujęciu miesięcznym przychody segmentu spadły r/r o 79,1% w kwietniu, 49,3% w maju i 29,6% w czerwcu. Jednocześnie odsetek restauracji otwartych i działających na koniec miesiąca (nadal z ograniczeniami) wyniósł odpowiednio 50%, 71% i 91%. W I kwartale 2020 r. sprzedaż segmentu spadła o 13,5%.



W Chinach AmRest odnotował spadek sprzedaży o 33,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym do 29,1 mln euro w I półroczu 2020 r. Region ten wszedł jednak w II kwartale w okres ożywienia a spadek przychodów był mniejszy kw/kw i wyniósł 21% r/r do 19,2 mln euro (wobec spadku o 49,8% w I kw. 2020). W ujęciu miesięcznym przychody segmentu spadły w kwietniu o 36,8%, w maju o 9%, a w czerwcu o 18,5% r/r. Jednocześnie udział restauracji otwartych i działających na koniec miesiąca wyniósł 97%, 99% i 100%.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży AmRestu sięgnęły 272,1 mln euro w II kw. 2020 r. wobec 482,8 mln euro rok wcześniej. Zmiana sprzedaży r/r w kwietniu, maju i czerwcu wyniosła odpowiednio -66,9%, -40,7% i - 24,4% r/r. Wskaźnik sprzedaży w ujęciu like-for-like wyniósł odpowiednio 48,8%, 68,7% i 78,8% odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu.



W I poł. 2020 r. spółka miała 160,7 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,4 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684 mln euro w porównaniu z 927,7 mln euro rok wcześniej.



Liczba restauracji wynosiła 2 318 na koniec czerwca wobec 2 195 rok wcześniej i 1 762 dwa lata wcześniej. Spółka podała, że ok. 93% było czynnych według stanu na koniec czerwca br.



AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 961,5 mln euro w 2019 r.



(ISBnews)